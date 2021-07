Décidément, c’est la semaine des « gros » portages sur mobile. Après l’annonce inespérée du MMORPG Warframe sur mobile, voilà que l’éditeur Humble Games confirme le portage de son excellent roguelike Wizard of Legend. Développé par le studio Contingent99, Wizard of Legend est un roguelike rétro-pixels aux animations de toute beauté. Le joueur dirige un sorcier qui trace sa route tout au long d’une dizaine de donjons tous plus malfamés les uns que les autres. Le portage mobile est l’oeuvre du studio XD Inc, ce dernier s’occupant aussi de la distribution du jeu en Chine (Humble Games se charge du reste du monde).



La version mobile permettra le multijoueurs en LAN (réseau local) et disposera d’une toute nouvelle interface adaptée pour le tactile. Voilà qui s’annonce rudement chouette, même si l’on aurait bien apprécié une date de sortie dans le paquet surprise…