Avec un petit jour d’avance sur les prévisions, les Beats Studio Buds sont désormais proposés à la vente à 149,95 euros, les premières livraisons étant prévues dès demain 21 juillet. Ces écouteurs affichent un design à la fois sobre et compact, et affichent des specifications plutôt intéressantes pour ce type d’appareil, soit un transducteur de 8,2 mm (avec diaphragme à deux couches), la réduction de bruit active (ANC) avec un mode transparence (comme sur les autres casques/écouteurs ANC d’Apple), la certification IPX4 (il est possible de les porter sous la pluie sans aucun risques), ainsi que deux microphones directionnels.

Comme on peut s’en douter, les Beats Studio Buds sont compatibles avec l’Audio Spatial proposé par Apple Music, mais avec l’Audio HD. L’autonomie annoncée est de 8 heures maxi sur une charge, ou 5 heures avec ANC. La recharge s’effectue dans un boitier de transport dédié qui dispose en outre de sa propre capacité de charge autonome (2 charges complètes en plus, soit 24 heures d’autonomie au total).

Les Beats Studio Buds sont disponibles à la vente sur Amazon en trois coloris (Noir, Blanc et Rouge).