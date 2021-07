Les rumeurs sur un iPhone pliable se sont un peu calmées depuis quelques temps, comme si Apple avait mis en pause son projet (ou les fuites sont bidons, c’est selon). Peut-être aussi que Cupertino se pose des questions sur la meilleure technologie à mettre en place : va t’on vers un iPhone pliable (à la façon du Galaxy Fold) ou extensible (à la façon d’un prototype de LG qui ne sera forcément jamais commercialisé) ?

Un brevet déposé récemment à l’USPTO semble faire pencher la balance vers l’iPhone extensible. Le brevet « Electronic devices having sliding expandable displays » (trad : Appareils électroniques à écrans extensibles coulissants) décrit un système de coulissement d’un écran OLED flexible, ce dernier étant en partie enroulé à l’intérieur de l’iPhone.

Assez technique, le brevet s’épanche longuement sur la meilleure technique à utiliser pour l’étirement de la dalle. L’un des schémas décrit un double pliage interne, et un autre se contente d’un seul pliage (voir plus haut). Ce brevet est signé Michael B. Wittenberg, Owen D. Hale et Tatsuya Sano a été déposé à l’USPTO le 16 janvier 2020.