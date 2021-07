Après avoir chamboulé le marché du smartphone, Xiaomi tente désormais de bousculer le marché des intras TWS (True Wireless Stereo). Les Redmi Buds 3 Pro sont la version « internationalisée » des Redmi AirDots 3 Pro déjà en vente en Chine. Les deux modèles d’intras TWS affichent d’ailleurs le même code produit (TWSEJ01ZM). Xiaomi a bien fait de ne pas limiter ses intras à la Chine, car à vrai dire, les Redmi Buds 3 Pro s’imposent comme une petite révolution sur leur segment (50 euros). Explications :

Des intras sobres et autonomes

Le design des Redmi Buds 3 Pro joue la carte du sobre. Il en va de même pour le boitier de rangement et de recharge, petit sans être minuscule non plus (il est un peu plus long que celui du AirDots 3 Pro). Ce dernier a une forme de galet couleur « Gris Glacier » ou « Noir Graphite ». Ce boitier se recharge en 2h30 via USB-C, et en 3 heures lors d’une recharge sans fil. Les intras ne mettent qu’une petite heure à se recharger, mais 15 minutes suffisent pour récupérer 3 heures d’autonomie. Si l’on compte la réserve du boitier, on dispose donc d’environ 28 heures d’autonomie (et évidemment nettement moins si l’ANC est activé).

Appairage sans difficultés

Il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton du boitier pour appairer les Buds 3 Pro au smartphone. Les écouteurs se logent aisément au creux de l’oreille, et surtout ne se détachent pas même en pleine séance de squats.

Un bon son pour cette gamme d’appareil

Concernant le rendu sonore, c’est plutôt une bonne surprise : le son est correct, équilibré, et seuls les médiums manquent parfois un peu de présence. Evidemment, les Buds 3 Pro ne sont pas des intras pour audiophiles, mais sur des morceaux massivement instrumentaux, ou ceux avec de grandes nappes de synthés, l’appareil s’en sort vraiment bien. On doit principalement ce « bon son » aux transducteur composites dynamiques de 9 mm. On note aussi le support de l’aptX Adaptive, la puce Qualcomm QCC3040 se chargeant du format. Pour rappel, l’aptX Adaptative sélectionne automatiquement entre les modes haute définition et faible latence, en fonction de l’usage d’écoute. Vous regardez un film ou jouez sur votre mobile ? Ce sera la faible latence. Vous écoutez de la musique en HD ? Ce sera la haute définition.

L’ANC est réservé aux smartphones Xiaomi/Redmi

Autres atouts des Buds 3 Pro, l’ANC « adaptatif » et le mode transparence. Malheureusement, ces fonctions sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de smartphones Redmi ou Xiaomi. Voilà qui est fort dommage, car cette fonction de réduction de bruit active « adaptative » se cale sur l’environnement sonore de l’utilisateur : « Légère » dans les lieux tranquilles (parc), « Balancée » dans les endroits plus chahutés (rue), « Profonde » dans les zones fortement bruyantes (aéroport). Quant au mode Transparence, il permet d’entendre les sons extérieurs et de dialoguer librement avec une personne (mode dual).

Conclusion : l’entrée de gamme sans concessions

Après plusieurs jours d’usage, ma prise en main des Buds 3 Pro me fait surtout regretter que l’appairage avec l’iPhone 12 Pro ne permette pas l’accès à l’ANC adaptatif et au mode transparence ; hormis ce petit regret, les Buds 3 Pro réalisent un carton plein et à un prix plus que compétitif.