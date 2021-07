Il y a une panne du côté de TestFlight, le service d’Apple pour tester les bêtas d’applications. Le service affiche le message « Impossible de charger les apps. TestFlight est actuellement indisponible. Réessayez plus tard ». Le bouton « Réessayer » ne fait que recharger la page.

Si l’on en croit la page d’état d’Apple, la panne avec TestFlight est une réalité depuis 17h35 et se veut toujours d’actualité à ce jour. « Les utilisateurs rencontrent un problème avec ce service. Nous enquêtons et nous mettrons à jour le statut dès que nous aurons plus d’informations », indique Apple sans plus de précision.

Plusieurs utilisateurs sur Twitter confirment la panne de TestFlight :

Is #iOS #testFlight out of service? I know there are updating the service but can't we use it? pic.twitter.com/ynBPIrunE5 — Martin Morfjord (@morfjord) July 21, 2021

On envoie un build d'une app sur testflight, celui-ci down peu de temps après, coïncidence ? 🧐 — Olivier Toussaint (@olivtoussaint) July 21, 2021

I think the TestFlight server is down pic.twitter.com/1YXhCRJ92H — AppInstaller iOS Official (@AppInstalleriOS) July 21, 2021

Le compte d’assistance d’Apple évoque aussi la panne, en se basant sur l’état système :

Thanks for reaching out to us. We just checked and our system status is now showing an issue with TestFlight: https://t.co/LwkSbqoHXR We hope that helps. — Apple Support (@AppleSupport) July 21, 2021

Vous ne pouvez rien faire pour l’instant, si ce n’est patienter qu’Apple fasse le nécessaire pour corriger la panne de TestFlight. Il faudra attendre pour tester les bêtas d’applications !