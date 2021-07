Cela fait 40 ans maintenant qu’Apple s’est installé à Singapour. Le fabricant a ouvert ses premiers bureaux sur place en 1981 et il a décidé de fêter cet anniversaire aujourd’hui.

« Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante avec nos équipes à Singapour, ainsi qu’avec les clients et les communautés qu’ils servent avec créativité et passion », déclare Deirdre O’Brien, vice-présidente des Apple Store. « Ensemble, nous avons créé un partenariat durable ancré dans nos valeurs communes, qui nous donnera les moyens de construire un avenir plus radieux », ajoute-t-elle.

Quelques données sont partagées pour les 40 ans de présence d’Apple à Singapour. Le groupe compte 3 500 employés sur place qui représentent plus de 50 nationalités. Il y a 55 000 emplois indirects au total si on prend en compte les développeurs qui proposent une application sur l’App Store.

Singapour compte également cinq écoles distinguées par Apple, où les éducateurs sont des enseignants certifiés Apple, formés aux compétences de base pour l’iPad et le Mac, tandis que les élèves apprennent le langage de programme Swift (dans sa forme basique) dans le cadre de leur programme de base. D’autre part, Apple s’est associé en 2020 au système de santé de Singapour pour lancer LumiHealth. Il s’agit d’un programme personnalisé qui encourage les activités et les comportements sains à l’aide de l’Apple Watch et de l’iPhone. C’est également la première entreprise du pays à fonctionner avec une énergie 100 % renouvelable.

Tim Cook a également célébré les 40 ans de présence d’Apple à Singapour. « Nous fêtons nos 40 ans à Singapour. Cela a commencé par une usine de production pour l’Apple II à Ang Mo Kio et cela s’est étendu à 3 500 employés, et même au-delà. Nous sommes fiers de faire partie de la communauté locale et nous nous réjouissons des nombreuses années à venir ! », a-t-il tweeté.

We’re celebrating 40 years in Singapore — what began with an Apple II facility at Ang Mo Kio has now grown to 3,500 team members, and beyond. We’re proud to be a part of the community there and look forward to many more years to come! https://t.co/z5ji08KJk1

— Tim Cook (@tim_cook) July 22, 2021