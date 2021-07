L’astronome freelance Tom Kerss est parvenu à prendre un impressionnant cliché de la voie lactée avec… son iPhone 12 Pro Max ! Capturée dans le mode ProRAW, la photo semble en effet étonnante pour un Pro Max, d’autant que l’iPhone n’est clairement pas le meilleur smartphone pour la photo de nuit. Kerss a partagé son enthousiasme sur son compte Twitter : « Nous devons parler du potentiel astrophotographique des caméras modernes pour smartphones. Cette image a été réalisée à partir de données capturées à l’aide d’un iPhone 12 Pro Max. Les pixels du capteur ne mesurent que 1,7 micron ! Il est ridiculement capable pour sa taille et fournit des données utilisables grâce au DNG 12 bits – « ProRAW » ».

Que l’on ne se méprenne pas, l’iPhone 12 Pro Max n’est pas l’appareil le plus approprié pour ce type de clichés, ce que rappelle d’ailleurs Tom Kerss : « Pour être clair, ce n’est pas parfait. Les aberrations habituelles liées à l’astro (astrophotographie, Ndlr) sont là. Mais celles-ci pourraient être corrigés sur l’appareil avec la bonne approche ».

Le format ProRaw a ici l’avantage de permettre la maximisation des données du cliché. On peut ainsi modifier et ajuster la balance des blancs, modifier beaucoup plus finement la colorimétrie qu’avec l’usage de filtres, etc. Et vous cher lecteur, vous arrive t-il de chasser les étoiles avec votre iPhone ?