Détenteurs d’une PlayStation 5 (PS5), vous avez le droit à 6 mois gratuits pour Apple TV+. Sony et Apple s’associent pour faire ce cadeau afin de mettre en avant le service de streaming du second.

Apple TV+ gratuit pendant 6 mois grâce à la PS5

Vous avez jusqu’au 22 juillet 2022 pour réclamer vos 6 mois offerts d’Apple TV+ si vous avez une PS5. Pas de panique donc si vous n’arrivez pas à acheter la console en ce moment parce que les stocks partent aussi vite qu’ils arrivent. Vous aurez tout de même le droit à la gratuité pendant un semestre plus tard. Et bonne nouvelle, cela concerne aussi bien les nouveaux utilisateurs que les clients qui ont déjà profité de l’essai gratuit ou ont un abonnement en cours.

Comment faire pour avoir les 6 mois gratuits d’Apple TV+ si vous avez une PS5 :

Cherchez l’application Apple TV dans la barre de recherche de votre console PS5 ou dans « Toutes les applications » sur le Portail multimédia.

Téléchargez et ouvrez l’application Apple TV, puis suivez les instructions à l’écran

Connectez-vous à l’aide de votre identifiant Apple. Si vous n’en avez pas, créez-en un

Profitez de vos six mois d’accès gratuit

A partir de cette semaine, profitez d'une période d'essai de 6 mois à Apple TV+ sur PS5. Tous les détails : https://t.co/J6fosk8jKT pic.twitter.com/iBENGmBvrm — PlayStation France (@PlayStationFR) July 22, 2021

Les conditions générales précises que l’offre nécessite d’avoir un mode de paiement enregistré pour en profiter. L’offre peut être renouvelée à la fin de la période d’essai pour 4,99 €/mois jusqu’à résiliation.

Pour rappel, l’application Apple TV a fait son apparition sur PS5 (et PS4) en novembre dernier. Elle donne accès au service de streaming Apple TV+, ainsi qu’aux films et séries disponibles sur l’iTunes Store. Il est également possible de voir les contenus déjà achetés sur un autre appareil. D’autre part, vous pouvez vous abonner à quelques chaînes (Apple TV Channels).