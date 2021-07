Dans la publicité « Hello Sunshine », il est surtout question des fonctions d’acticités physiques intégrées dans l’Apple Watch Series 6, qu’il s’agisse des cercles d’activité, de l’application Fitness+, des fonctions de suivis de différents sport (nage, course, workout, escalade), sans oublier au passage de rapeller l’importance… de se relaxer entre chaque effort. Apple glisse aussi un petit rappel sur l’app de mesure de l’oxygène dans le sang et sur la fonction de détection automatique des chutes.

A force d’entrainement (avec l’Apple Watch au poignet bien sûr), la débutante en sport devient une sportive accomplie, puis une championne, avant de devenir l’égal d’une super-héroïne Marvel. A l’instar d’ailleurs des derniers spots Apple, la pub « Hello Sunshine » s’avère particulièrement réussie et pleine d’humour. S’il n’est pas certain que ce spot fasse vendre des Apple Watch supplémentaires (qui se vendent déjà par camions entiers depuis plusieurs trimestres), il aura peut-être sa chance lors d’une prochaine cérémonie d’Awards quelconque…