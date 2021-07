Véritable série phénomène pour Apple TV+ et sans doute la seule série du service réellement populaire aux Etats-Unis, Ted Lasso a pour l’instant réussi la passe de 4 : de bons retours du public et de la critique, d’excellents scores d’audience (série la plus regardée d’Apple TV+) et une moisson de prix et nominations (Golden Globes, 20 nominations aux Emmy Awards).

La saison 2 de Ted Lasso démarre aujourd’hui sur Apple TV+ avec l’épisode « Adieu, Earl ». L’enthousiasme et la positivité de Ted Lasso n’ont pas suffi : le club de Richmond a enchainé 7 nuls d’affilée, si bien que le staff s’est décidé à embaucher un psychologue. Avec ses dialogues ultra ciselés et le jeu d’acteur impeccable de ses principaux protagonistes (Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendan Hunt ou bien encore Nick Mohammed), Ted Lasso est vraiment LA série de comédie du moment.

A noter enfin que seul le premier épisode de la saison 2 est disponible aujourd’hui. Les prochains seront disponibles au compte goutte tous les vendredis.