La série de science-fiction Fondation arrivera le 24 septembre prochain sur Apple TV+. En attendant la sortie, David S. Goyer, le créateur de la série, a révélé au Hollywood Reporter qu’il a fallu une seule phrase pour séduire Apple et lui donner envie d’accepter le projet.

Voici ce que David S. Goyer a déclaré :

Quand Apple m’a demandé si je pouvais la présenter en une phrase (ils l’ont demandé en riant), j’ai dit : « C’est une partie d’échecs sur 1 000 ans entre Hari Seldon et l’Empire, et tous les personnages entre les deux sont des pions, mais certains des pions au cours de cette saga finissent par devenir des rois et des reines ».

C’est une saga générationnelle. Mais l’élément temporel anthologique ne m’a pas pris trop de temps à comprendre. Ce qui était plus difficile à comprendre était : comment rendre la série émotionnelle ? Parce que les livres ne sont pas particulièrement émouvants et, en général, à la télévision, les gens regardent pour l’émotion. Ils veulent tomber amoureux de ces personnages. J’ai donc dû trouver des moyens d’utiliser les thèmes et les idées d’Asimov, mais en les intériorisant dans les personnages.