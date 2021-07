Que serait donc une journée de news sans la traditionnelle « fuite » sur un futur modèle d’iPhone ? A la façon des plus fouineurs des leakers, JP Morgan Chase se lance dans la bataille de la grosse rumeur qui tâche avec une révélation assez étonnante : la prochaine gamme d’iPhone 14 (les iPhone de 2022 donc) disposerait d’un châssis composé d’un alliage de Titane. Cet alliage ne concernerait que les seuls modèles d’iPhone 14 Pro et Pro Max.

Toujours selon JP Morgan Chase, le châssis en Titane serait l’une des plus grosses « innovations » des iPhone Pro de l’an prochain. Le choix du Titane présente plusieurs avantages par rapport à l’acier inoxydable des iPhone 12 Pro/Pro Max (et sans doute des iPhone 13 Pro/Pro Max). Le Titane est bien plus résistant que l’acier, se raye beaucoup moins facilement et résiste tout aussi bien à la corrosion que l’acier inoxydable.