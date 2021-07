Le très prometteur Rush Rally Origins a enfin une date de sortie sur iOS, et il ne faudra pas beaucoup attendre : le jeu du studio Brownmonster débarquera dans l’App Store le 19 août prochain. Rush Rally Origins propose un gameplay qui s’apparente largement à celui d’un MicroMachines, avec des véhicules « vu de haut », la différence étant particulièrement sensible au niveau de la direction artistique. Alors que MicroMachines se présente comme un jeu de course fantaisiste, avec plein de power-ups bien délires, Rush Rally Origins se veut beaucoup plus réaliste, y compris dans la physique des véhicules.



Les circuits sont variés (boueux, enneigés, secs), et la météo viendra rajouter son grain de sel. Le jeu sera bien sûr jouable à plusieurs (mode Local) et proposera même une option d’affichage en 120 fps pour les smartphones les plus puissants. Rush Rally Origins est déjà proposé en préco à 5,99 euros, à cette adresse.