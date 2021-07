Il faudrait finalement attendre 2022 pour découvrir le nouvel grand iMac Apple Silicon, qui sera une version plus large de l’iMac M1 avec davantage de puissance. C’est en tout cas ce qu’annonce le leaker Dylandkt.

Selon ses dires, Apple ne veut pas lancer son grand iMac avec une puce M1X ou M2 au dernier trimestre de 2021 pour éviter que « ses appareils se fassent concurrence ». Il fait ici allusion aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui doivent avoir une puce M1X. Les dernières rumeurs en date parlent d’un lancement entre septembre et novembre.

Just as an explanation for those who are wondering, the high end iMac is not expected to release in Q4 alongside the other M1X Mac’s. Apple simply does not want their devices to compete for attention and delay's in product releases have led to this timetable.

