Apple T3 2021 : les analystes sont plus que confiants 24 heures avant les résultats

Apple dévoilera demain ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2021. Cela correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier. En attendant d’avoir les données officielles, les analystes font leurs dernières projections et se veulent plus que confiants.

Les analystes s’attendent en moyenne à ce qu’Apple annonce un chiffre d’affaires de 72,93 milliards de dollars pour le trimestre. En comparaison, ce fut 59,69 milliards de dollars il y a un an. On serait donc sur une hausse de 22,18% en l’espace d’un an.

Les analystes les plus pessimistes tablent sur un chiffre d’affaires de 65,68 milliards de dollars. Cela représenterait malgré tout une hausse par rapport à l’année dernière. Quant aux plus optimistes, ils parient sur 77,15 milliards de dollars. Pour ce qui est du bénéfice par action, le consensus s’attend à un gain de 50%.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi les résultats du trimestre précédent, Apple a prévenu que les ventes de Mac et d’iPad seraient affectées par les contraintes d’approvisionnement dues à la pénurie mondiale de puces. Toutefois, les analystes ne semblent pas s’attendre à ce que l’impact soit trop important dans ce qui est traditionnellement l’un des trimestres les moins avantageux pour l’iPhone. Cela s’explique par les consommateurs qui attendent le prochain modèle. Cette année, il y aura quatre iPhone 13 en septembre.