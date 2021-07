Ted Lasso met le feu. Apple a confirmé hier que la saison 2 de la série avait réalisé le meilleur démarrage de toutes les séries/saisons du service Apple TV+. La firme de Cupertino ne rentre pas dans le détail des chiffres d’audience, mais précise qu’entre le vendredi 23 juillet et le dimanche 25, la saison 2 de Ted Lasso a fait mieux que For All Mankind, See, The Morning Show et tous les autres poids lourds du service. Par rapport à la première saison, il y a eu 6 fois plus de spectateurs pour regarder le premier épisode de cette saison 2, ce qui prouve à quel point la série a énormément gagné en popularité au fil des mois.

Les critiques excellentes, les nombreuses récompenses, le bouche à oreille efficace ainsi qu’une campagne marketing massive ont sans doute largement contribué à faire de la saison 2 de Ted Lasso un rendez-vous incontournable pour les abonnés Apple TV+. Apple ne précise pas cependant si ce démarrage canon a eu pour effet d’augmenter la base d’abonnés Apple TV+ (évaluée à 40-45 millions dans le monde).