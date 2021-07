Realme a visiblement longtemps médité l’adage « être copié est le plus beau des hommages », et quitte à copier le voisin, autant ne pas s’embarrasser et faire un vrai clone, ce qui a le mérite d’être un peu moins hypocrite (plus moral en revanche ? Pas sûr…). Le fabricant a ainsi teasé sur son compte Twitter l’annonce d’une « nouvelle » technologie de charge pour le smartphone Redmi Flash, et pour le site Gizmochina, il n’y a guère de doutes : Realme va dévoiler le MagDart, soit un clone du MagSafe d’Apple (voir image ci-dessous).

This newcomer is totally going to sweep you off your feet!

Tell us what comes to your mind when you hear ‘Flash’?

Stay tuned to find out.#realmeFlash #DareToLeap pic.twitter.com/azc6ysABjF

— realme (@realmeIndia) July 26, 2021