La bêta 4 de macOS Monterey, disponible aujourd’hui, permet d’avoir la fonction Texte en direct sur les Mac Intel. Apple réservait jusqu’à présent cette fonctionnalité aux Mac M1.

Texte en direct permet de sélectionner du texte dans les photos et le copier. Voici comment Apple décrit sa fonctionnalité :

Aujourd’hui, le fabricant a révélé à Rene Ritchie que c’est disponible sur tous les Mac.

macOS Monterey Beta 4 includes Live Text for Intel Macs 🎉

Sounds like Apple prioritized it based on demand, but it was made much easier by the lack of real-time requirements for a camera system

(So instead of kicking it to the ANE, it’ll just process opportunistically) pic.twitter.com/vM5Nd7TGh8

— Rene Ritchie (@reneritchie) July 27, 2021