Alors qu’Apple propose une application pour transférer ses données d’Android vers iOS, voilà que Google prépare exactement l’inverse. Selon 9to5Google, l’application de Google aura pour nom Switch to Android. Celle d’Apple a pour nom Move to iOS (Migrer vers iOS en français).

L’application Switch to Android effectuera, semble-t-il, le transfert des données en Wi-Fi en s’appuyant sur un réseau local plutôt que passer par un câble. On imagine que Google veut simplifier le processus : tout le monde n’a pas un câble USB-C vers Lightning pour relier un iPhone et smartphone Android. Autant passer par le réseau Wi-Fi pour simplifier la tâche à tout le monde et proposer une solution universelle.

Les utilisateurs pourront ainsi transférer facilement leurs photos, vidéos, contacts, documents, SMS et même les applications d’iOS vers Android. Pour ce qui des applications, Google va probablement se baser sur le nom et télécharger l’application équivalente depuis le Play Store, qui n’est autre que l’App Store du côté d’Android. Naturellement, les applications achetées sur iOS ne pourront pas être automatiquement récupérées sur Android.

Google ne propose pas encore l’application Switch to Android sur l’App Store. Mais cela ne devrait pas tarder. On peut d’ailleurs se demander pourquoi Google a attendu aussi longtemps. Dans le cas d’Apple, son application Migrer vers iOS existe depuis 2015.