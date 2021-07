C’est un chiffre choc qu’Apple a sorti durant sa publication de résultats. Le CFO Luca Maestri a en effet précisé que les services Apple (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, AppleCare, iCloud, Apple News+, Podcast, Apple Fitness+, Apple One) cumulaient désormais plus de 700 millions d’abonnés. C’est 151 millions d’abonnés de plus qu’à la fin 2020, et 4 fois plus d’abonnés qu’il y a 4 ans à peine. Cette progression spectaculaire explique en très grande partie la croissance des revenus de la branche service sur le Q2 (+33% et un CA de 17,5 milliards de dollars).

Pour Maestri, ce niveau de croissance est apparue comme un anomalie : Apple prévoyait bien une progression des services, mais pas de cette amplitude. Certes, la branche service a bien réalisé 40% de croissance à la mi-2018, mais en partant d’un nombre d’abonnés bien plus bas qu’aujourd’hui. A ce rythme, on voit mal comment le milliard d’abonnés ne pourrait pas être atteint d’ici la fin de l’année ou au début de l’année 2022.