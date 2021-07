Les échecs de Nintendo sont rares, mais il peut arriver que la firme de Kyoto fasse les mauvais choix. Lancer une version mobile de Dr Mario World n’était sans doute pas un bon choix : Nintendo vient en effet d’annoncer que le jeu sera retiré de l’App Store et du Google Play Store au mois de novembre prochain. Quant aux achats in-apps de « diamants », ils ont été arrêtés aujourd’hui même (continuer à gratter des « sousous » alors que le jeu sera éjecté dans quelques mois aurait été du plus mauvais effet).

Dr Mario World est un classique match-3 avec des pilules colorées en guise de pions à placer et bien sûr beaucoup de mécaniques free-to-play. Lorsqu’elles sont trop « voraces », ces mécaniques se retournent parfois contre elles-mêmes : les joueurs comprennent l’arnaque et refusent de passer par la case de l’achat in-apps, voire ne jouent plus si l’avancement dans le jeu est conditionné par ces achats. C’est d’ailleurs sans doute ce qui s’est passé pour Dr Mario World.