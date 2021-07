Sous iOS 15, Siri commence enfin à accepter des requêtes hors-ligne et en Français qui plus est ! Notre confrère iGen s’est rendu compte que sur la 4ème bêta d’iOS 15, il était désormais possible d’obtenir des réponses de Siri en Français sans aucune connexion au réseau. Jusqu’ici seuls l’anglais et le mandarin acceptaient des requêtes en local. Pour autant, toutes les requêtes ne sont pas encore reconnues, mais la plupart des commandes systèmes vocales sont déjà opérationnelles en français (programmer une alerte, ouvrir une app, etc.).

Il reste encore du pain sur la planche (notamment sur l’interface), mais il est assez rassurant de constater qu’Apple avance assez rapidement sur la localisation de ces fonctions vocales. On se rappelle d’un temps pas si lointain où ce n’était pas toujours le cas. A noter que le mode Siri en local ne fonctionne qu’avec un appareil sous processeur A12 Bionic (à minima). Le vénérable iPhone X n’y a donc pas droit.