Siri va devenir un peu moins intéressant avec iOS 15 pour ce qui est de l’usage avec les applications tierces. Apple annonce qu’il va limiter le type et le nombre de requêtes faites par les utilisateurs pour avoir une interaction entre l’assistant et les applications venant de l’App Store.

Siri va être moins intéressant sur iOS 15

Sur son site, Apple fait savoir qu’un certain nombre de commandes avec SiriKit ne seront plus prises en charge avec la sortie publique d’iOS 15, mais aussi avec macOS Monterey, tvOS 14 et watchOS 8. Apple énumère une vingtaine de commandes avec Siri qui ne seront plus prises en charge.

Parmi les retraits notables, on peut noter qu’il ne sera plus possible de demander à Siri de réserver un trajet avec une application de type Uber. Les utilisateurs ne pourront également plus passer par l’assistant pour interagir avec des applications de tâches à faire, comme Things 3 ou Todoist. Ils seront dans l’impossibilité de créer une nouvelle liste de tâches à la voix ou d’effacer une tâche.

Il y a aussi du changement au niveau de CarPlay, avec la suppression de la possibilité pour les utilisateurs d’utiliser Siri pour définir une source audio dans une voiture, de régler les paramètres de la climatisation, des sièges ou du dégivrage.

Avant l’entrée en vigueur de ces changements, Apple conseille aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour supprimer tout marketing qui informe les utilisateurs de la possibilité d’utiliser Siri pour effectuer certaines tâches. Apple note également que les développeurs n’auront pas besoin de supprimer du code de leurs applications les API concernant SiriKit qui seront bientôt obsolètes, mais ils recevront des avertissements lorsqu’ils tenteront de compiler leurs applications avec Xcode.

Liste des API qui ne seront plus supportées avec Siri sur iOS 15 et le reste