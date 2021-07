Apple sort aujourd’hui la quatrième bêta publique d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Elle débarque 24 heures après la bêta 4 pour les développeurs. Les changements sont les mêmes entre les deux versions.

Plusieurs nouveautés sont présentes dans la quatrième bêta d’iOS 15. Apple a fait plusieurs modifications au niveau de Safari avec un bouton pour rafraichir ou stopper le chargement d’une page au niveau de la barre d’URL, la présence du bouton Partager à droite de la barre d’URL, l’interface de Safari sur iPad qui s’inspire de celle de macOS Monterey, une nouvelle option pour la fonction Concentration et le fait de partager ou non son statut avec des contacts en particulier, une nouvelle icône pour les réglages des notifications et plus encore. Toutes les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la quatrième bêta publique d’iOS 15. Et si vous ne participez pas encore au programme, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre identifiant Apple et laissez-vous guider.

À noter qu’Apple propose également la quatrième bêta publique de watchOS 8 pour l’Apple Watch, de macOS Monterey pour le Mac et de tvOS 15 pour l’Apple TV. Là aussi, vous pouvez vous inscrire sur le site d’Apple si vous voulez tester les bêtas publiques.