On vous en parlait il y a peu. Les enchères pour le Questionnaires d’embauche de Steve Jobs se sont terminées il y a quelques heures, et il est presque rassurant de constater que les acheteurs se sont surtout intéressés à la version papier originale dudit document, et non à sa copie numérique sous NFT. Le document original s’est ainsi adjugé à 343 000 dollars (payé en cryptomonnaie Ethereum) alors que la copie NFT a atteint péniblement les 23 000 dollars. Pour le vendeur, c’est tout de même une belle plus value : ce dernier avait acheté le questionnaire aux enchères (au mois de mars dernier) pour 223 000 dollars.

Pour rappel, le document en question est un questionnaire d’embauche rempli et signé par Steve Jobs en 1973. Le futur patron d’Apple s’y présente alors comme un ingénieur en technologie. Fait notable, il n’a que 18 ans. Ce document fera mouche auprès de la société Atari qui l’embauchera pour le codage et le debug des toutes premières bornes d’arcade. Parfois dépassé par la complexité de la tâche, Jobs fera parfois appel à l’une de ses connaissances extrêmement douée en informatique, un certain… Steve Wozniak. 3 ans plus tard, les deux compères et Ronald Wayne fondent la société Apple Computer.