For All Mankind a été pensé comme une série au long cours, une véritable saga que son créateur originel imaginait sur 8 ou 9 saisons à l’origine. Nul ne sait si la série ira vraiment jusque là, mais la Guilde des scénaristes américains laisse entendre – sur la page consacrée à For All Mankind – qu’une saison 4 a déjà été signée par Apple. Le site de la Guilde publie en effet des informations très précises relatives à cette quatrième saison. On apprend ainsi que Ronald D. Moore resterait à son post de showrunner, et que Nedivi, Bradley Thompson, David O. Weddle, Matt Wolpert ainsi que Nichole M. Beattie seraient les producteurs exécutifs de la série. La production de la saison 4 démarrerait entre 2022 et 2023 (le fourchette est large), si la pandémie de Covid ne vient pas tout perturber encore une fois (Pitié, non).

Pour rappel, For All Mankind raconte l’histoire de la course à l’espace dans une réalité alternative qui voit l’Union soviétique battre les États-Unis sur la lune. La série à pour acteur principaux Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt et Jodi Balfour. Les saisons 1 et 2 sont disponibles sur Apple TV+.