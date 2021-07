Tower of Fortune 4 tente de nouveau sa chance sur iOS (Lien App Store – 3,49 euros – iPhone/iPad). Ce Donjon-RPG aux graphismes rétro-pixels (très rétros) et au gameplay inspiré des machines à sous est le genre de jeu presqu’idéel pour grignoter quelques minutes de libre… voire plus si l’on devient addict. Le jeu propose 15 niveaux à explorer, très peu de dialogues, et une multitudes d’évènements imprévus mais classiques (coffres, rencontres de monstres, pièges) que l’on « règlera » à chaque fois par le hasard… c’est à dire en utilisant un « bandit manchot ». 3 haches et l’ennemi trépasse, trois crânes, et c’est vous qui finissez au fond du trou.

Les plus vaillants (ou simplement chanceux) pourront débloquer une tour légendaire, avec encore plus de monstres et de pièges. Heureusement, l’équipement progresse au cours de l’aventure et certains items permettent même d’influer sur les tirages aléatoires. Un très chouette « petit jeu ».