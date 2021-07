Le site d’eBay propose un nouveau système de paiement, à savoir Apple Pay. Il était déjà possible de l’utiliser sur l’application mobile du célèbre site d’enchères, et ce depuis un moment maintenant.

Apple Pay sur le site d’eBay rejoint ainsi les paiements via PayPal, Google Pay et les différentes cartes bancaires (Visa, MasterCard et American Express). Le support semble disponible à l’échelle internationale. On peut au moins confirmer que c’est disponible en France et aux États-Unis.

Le fait de payer avec Apple Pay sur le Web existe depuis belle lurette. Il est vrai que la majorité des sites ne supporte pas ce moyen de paiement, ce qui est dommage pour les clients d’Apple. Mais il est toujours appréciable de voir de gros groupes, comme eBay, s’ajouter à la liste.

Apple Pay via le site d’eBay est uniquement possible en passant par Safari. Il suffit de choisir le système d’Apple au moment de payer, valider la transaction avec Touch ID (ou via Touch ID/Face ID sur votre iPhone sur votre Mac n’a pas Touch ID) et le tour est joué. Pour rappel, Apple Pay a pour vocation de miser sur la vie privée par rapport aux autres services de paiement. Aussi, sa facilité d’usage est un grand atout.