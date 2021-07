Detonation Racing, c’est un peu le JPP du jeu de course : toujours tout droit, des drifts dans les virages, et des mégas explosions pour mettre les concurrents hors d’état de nuire (ou de gagner). Le jeu du studio Electric Square ne s’embarrasse pas de fioritures et vise l’arcade. Dans un futur vraiment déglingué, une compétition de course met aux prises des pilotes un peu casse-cou sur des circuits truffés de pièges. Le grand organisateur de ce spectacle radical est une sorte de type bizarre avec une tête de smiley grimaçant. C’est lui qui décide quand le pylône doit tomber sur la route, ou quand la citerne doit exploser au passage des véhicules. Un vrai sadique en somme.



Dans ce titre au croisement d’un Fast & Furious et d’un Burning Road, les véhicules accélèrent constamment. Seule possibilité dans les virages, faire des drifts, et freiner au bon moment en sortie de drift pour ne pas se prendre le mur. Detonation Racing est résolument arcade, plutôt bien réalisé (surtout sur mobile), et promet quelques bonnes heures de fun pur pour les abonnés Apple Arcade.