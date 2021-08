Apple est 6e au classement Fortune Global 500 avec ses revenus

Fortune publie aujourd’hui l’édition 2021 de son classement Global 500 et révèle qu’Apple est à la 6e place. Le fabricant était 12e l’année dernière. Ce classement recense les 500 entreprises mondiales classées selon l’importance de leur chiffre d’affaires.

6e place pour Apple au Fortune Global 500

En plus d’être 6e au classement Fortune Global 500 de 2021, Apple a été l’entreprise qui a généré le plus de bénéfice. Le groupe a obtenu 57 milliards de dollars l’année dernière. Voici la description d’Apple pour le nouveau classement :

La pandémie a créé des défis et des opportunités pour Apple. Son patron Tim Cook a dû fermer des magasins et renvoyer des ingénieurs chez eux. Mais comme les clients d’Apple du monde entier travaillaient et apprenaient à la maison, les ventes d’iPad et de Mac ont grimpé en flèche pour atteindre les niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Et le chiffre d’affaires de l’exercice fiscal a lui aussi atteint un record absolu, à 275 milliards de dollars. Cela a contribué à l’envolée du cours de l’action Apple, qui a gagné 80,7% en 2020. À la fin de l’année, les autorités de réglementation ont pointé du doigt Apple pour avoir potentiellement abusé de son pouvoir sur la boutique d’applications sur iOS. En octobre, un rapport de la sous-commission antitrust de la Chambre des représentants a conclu qu’Apple « exerce un pouvoir monopolistique » sur sa boutique d’applications afin de nuire à la concurrence et d’augmenter les prix pour les consommateurs. Parallèlement, les témoignages dans le cadre d’un procès antitrust intenté par Epic Games, développeur de Fortnite, vont probablement accroître la pression sur les législateurs pour limiter le pouvoir d’Apple.

Voici le top 10 du classement Fortune Global 500 de 2021 :

Walmart (États-Unis) State Grid (Chine) Amazon (États-Unis) China National Petroleum (Chine) Sinopec (Chine) Apple (États-Unis) CVS Health (États-Unis) UnitedHealth Group (États-Unis) Toyota Motor (Japon) Volkswagen (Allemagne)

La première entreprise française du classement est 46e

La Chine continentale (y compris Hong Kong) compte une fois de plus le plus grand nombre d’entreprises sur la liste, avec 135 sociétés, soit 11 de plus que l’année dernière. Si l’on ajoute Taïwan, le total pour la Grande Chine est de 143. Les États-Unis ont progressé d’une unité avec 122 entreprises. Le Japon est resté stable avec un total de 53 entreprises. Les entreprises figurant sur la liste de 2021 sont basées dans 220 villes et 31 pays du monde entier. Quant à la première entreprise française, c’est AXA à la 46e place (l’assureur était 34e l’année dernière).