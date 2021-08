Les Australiens qui viennent de se faire vacciner contre le Covid-19 peuvent désormais renseigner leur certificat de vaccination dans l’app Wallet (et aussi dans Google Pay). Le portefeuille numérique d’Apple peut en effet récupérer des données en provenance de l’app Express Plus Medicare (un équivalent de TousAntiCovid). Ainsi renseigné dans Wallet, le certificat de vaccination s’avère forcément plus facilement accessible qu’un document qu’on laisserait trainer au fond d’une poche (ceci dit, présenter un Pdf sur son mobile ne demande pas beaucoup plus d’efforts).

De plus, comme toutes les cartes, tickets et coupons renseignés dans Wallet, le certificat de vaccination peut-être sauvegardé dans iCloud et synchronisé avec tous les appareils Apple disposant du même identifiant utilisateur Apple (Apple ID). On notera qu’Après l’Angleterre, l’Australie est le second pays à permettre l’intégration dans Wallet du certificat de vaccination. Ces efforts d’intégration arrivent malheureusement un peu tard : l’Australie vient de se reconfiner pour plusieurs semaines à cause de la flambée du variant Delta.