Google annonce aujourd’hui que son application Maps sur iPhone et iPad va avoir le mode sombre. C’est déjà disponible sur Android depuis quelques mois maintenant. Place maintenant aux utilisateurs sous iOS.

Il faudra un peu patienter pour avoir le mode sombre sur Google Maps depuis son iPhone ou iPad. En effet, Google fait savoir que le déploiement va débuter « dans les prochaines semaines », sans plus de précision. Et quand on connait Google, on sait que le déploiement peut être (très) long selon le service. Par exemple, le déploiement du mode sombre sur l’application iOS de Gmail a pris des mois pour être complété.

Google explique que le mode sombre permet de soulager les yeux ou économiser l’autonomie de son smartphone. Il suffira d’aller dans les réglages de Google Maps pour l’activer, une fois que ce sera réellement disponible.

En outre, il devient possible de partager sa localisation en temps réel au sein d’une conversation iMessage. Il suffit de sélectionner l’icône de Google Maps dans la rangée d’icônes qui apparait au-dessus du clavier quand vous êtes dans une conversation. Le partage de la localisation est actif pendant une heure par défaut. Il est possible de monter jusqu’à trois jours. Comment l’arrêter ? Il suffit de toucher le bouton Stop dans l’aperçu.

Une autre nouveauté est l’apparition d’un widget sur iPhone. Il permet de connaitre le trafic routier en temps réel et propose aussi des raccourcis avec des boutons Domicile, Travail, Restaurants et Carburant.