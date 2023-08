Google Maps prépare le terrain pour prendre en charge les activités en direct sur iPhone. La dernière mise à jour en date de l’application iOS comprend les éléments nécessaires comme l’a remarqué MacRumors, mais la fonction n’est pas encore disponible pour le grand public.

Les activités en direct ont fait leurs débuts l’année dernière avec iOS 16.1. Comme le nom l’indique, elles permettent d’avoir un suivi en direct. Cela peut par exemple être un livreur de repas afin de savoir quand il sera là. L’information s’affiche sur l’écran verrouillé, ainsi que sur la Dynamic Island.

Dans le cas de Google Maps, l’utilisateur pourra savoir en temps réel quelle direction il devra prendre pour son itinéraire en cours, sans nécessité de déverrouiller l’iPhone.

En l’état, la Dynamic Island est uniquement disponible sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Avec les iPhone 15, cela concernera tous les modèles, que ce soit le 15, 15 Plus, 15 Pro ou 15 Pro Max. Il est possible que ce choix ait poussé Google à se réveiller un an plus tard et ainsi proposer le support avec son application Maps.

Il faut savoir que Google avait déjà évoqué le support des activités en direct. Cela remonte à février. Le groupe avait parlé d’une disponibilité « dans les mois à venir », mais ce n’est toujours pas disponible. Ce sera visiblement pour bientôt. Reste à savoir quand exactement. Google ne communique pas encore la date de sortie précise.