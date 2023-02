Outre l’affichage 3D de certaines grandes villes (comme ce que propose déjà Apple Plans depuis quelques années), la nouvelle mouture de Google Maps proposera bientôt certaines nouveautés spécifiques à iOS et à l‘iPhone. Ainsi, l’app de géolocalisation prend désormais en charge les Lives Activities d’iOS 16.1., En clair et sans décodeur, cela signifie que l’écran de verrouillage de l’iPhone affichera de nouvelles données relatives à Google Maps, comme les directions à prendre en mode déplacement (voiture, vélo, à pied ou en transports en commun) ou bien encore l’estimation du Temps d’Arrivée (temps restant jusqu’à l’arrivée à destination). Forcément très pratique pour le conducteur ou le cycliste, qui n’auront plus à déverrouiller leur précieux pour afficher ces infos.

Toujours pour les conducteurs, mais cette fois de VE, Google Maps affichera les bornes les plus pertinentes en fonction du trajet en cours (trajet restant, niveau de charge et spécifications du véhicule). Les bornes à charge rapide seront aussi visibles. Enfin le mode Live View AR permettra aussi la recherche et l’affichage de nouveaux PoI (transports en commun, boutiques, restaurants, stations d’essence, etc.), mais uniquement dans certaines villes (dont Paris, Londres, New-York, Barcelone, Tokyo, etc.). Cette nouveauté ne sera disponible qu’au mois de novembre.