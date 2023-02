Une fois n’est pas coutume, Google Maps s’est lourdement inspiré d’une fonctionnalité phare de Plans, la vue en 3D réaliste d’une zone géolocalisée. Immersive View propose ainsi globalement la même fonction que la vue 3D dans Plans, soit une représentation 3D en vue de haut, avec un assez grand niveau de détails. Annoncé lors de la dernière keynote Google I/O du mois de mai 2022, Immersive View est désormais actif pour les villes de Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Les villes d’Amsterdam, de Dublin, de Florence et de Venise seront couvertes par Immersive View d’ici les prochains mois. Google a pris ici un certain retard avec Apple : la vue 3D de Plans est ainsi disponible quasiment partout en France (y compris dans mon petit patelin).

Pour être tout à fait juste, la fonction Immersive View va encore plus loin que le modèle dont elle s’inspire. Ainsi, toujours à partir de cette vue 3D, il est possible de visualiser plus précisément les portes d’entrée d’un bâtiment, d’afficher les lieux à différentes heures du jour ou de la nuit , ou bien encore de visualiser le tout avec une météo changeante en temps réel ! Encore plus fort, il est même possible de zoomer pour « regarder » à l’intérieur de certains restaurants (pas tous malheureusement) pour voir s’il reste encore de la place !