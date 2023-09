Google Maps a été l’application de cartographie préinstallée sur les iPhone jusqu’en 2012, année où Apple a lancé sa propre application Plans avec iOS 6. Google révèle aujourd’hui que cela a eu un impact assez conséquent, avec beaucoup d’utilisateurs qui ne passaient plus par Google Maps (qui pouvait se télécharger sur l’App Store).

Google est plein procès avec le ministère de la Justice aux États-Unis qui l’accuse notamment de ne pas respecter les règles de concurrence.

Apple Plans a eu un impact sur Google Maps

Michael Roszak, vice-président de Google chargé des finances, a déclaré que l’entreprise avait utilisé la bascule de Google Maps vers Apple Plans comme un élément clé pour modéliser ce qui pourrait se passer si le fabricant d’iPhone remplaçait le moteur de recherche de Google comme moteur par défaut sur le navigateur Safari d’Apple.

Dans un e-mail de juin 2020 adressé à son supérieur de l’époque, Michael Roszak a partagé des données sur la manière dont le changement d’Apple a eu un impact l’utilisation de Google Maps sur les iPhone. « Près de deux ans plus tard, nous étions à environ 40% du pic précédent (et nous avons supposé que la perte réelle était plus importante puisque l’utilisation d’Apple Plans augmentait également pendant cette période) », a écrit Michael Roszak dans l’e-mail qui a été partagé lors du procès.

Il n’y a pas de données plus récentes. Mais il n’est pas impossible que Google connaisse encore une baisse. En effet, le lancement d’Apple Plans a été globalement mauvais, mais l’application de cartographie a su s’améliorer au fil des années.

Le moteur de recherche aussi mis en avant

D’autre part, le ministère de la Justice aux États-Unis fait savoir que Google verse des milliards de dollars à certains partenaires pour que son moteur de recherche soit celui par défaut sur leurs appareils. Apple fait partie du lot, avec Google qui paie pour que son moteur soit celui par défaut sur les iPhone, iPad et Mac.

Selon le ministère de la Justice aux États-Unis, le montant a été entre 4 et 7 milliards de dollars en 2020. Les avocats d’Apple n’ont pas vraiment apprécié cette déclaration, rétorquant qu’il s’agit ici d’une estimation publique et non du vrai montant.