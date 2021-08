Apple annonce aujourd’hui la possibilité d’ajouter des cartes étudiants dans l’application Wallet pour les utilisateurs au Canada. Mais il s’agit d’un support plus que léger au départ.

Les étudiants de l’Université du Nouveau-Brunswick peuvent maintenant mettre leurs cartes dans l’application Wallet, tout comme ceux du Sheridan College… et c’est tout. Ils peuvent ainsi utiliser l’iPhone ou l’Apple Watch au lieu d’utiliser la carte physique pour entrer dans un bâtiment, payer le repas ou faire d’autres choses.

Apple en profite pour annoncer que de nouvelles universités américaines prennent en charge cette fonctionnalité. Cela a commencé en 2018 chez les Américains et voilà maintenant de nouveaux lieux, dont l’université d’Auburn, la Northern Arizona University, l’université du Maine, l’Université d’État du Nouveau-Mexique et de nombreux autres établissements d’enseignement supérieur dans le pays.

« Nous sommes ravis de collaborer avec davantage d’écoles aux États-Unis et de proposer le support des cartes d’étudiant au Canada pour offrir un moyen sûr et pratique de se déplacer sur le campus avec l’iPhone et l’Apple Watch », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « Les étudiants et les professeurs ont adopté l’utilisation de leur iPhone et de leur Apple Watch comme le meilleur moyen d’accéder aux bâtiments, d’acheter des repas, et plus encore », ajoute-t-elle.

Et la France ? Et les autres pays ? Il n’y a rien pour l’instant !