MasterChef: Let’s Cook et Layton’s Mystery Journey+ sont les deux prochains jeux qui débarqueront sur Apple Arcade. Le premier est développé par Tilting Point et le second est développé par Level-5.

MasterChef: Let’s Cook est un tout nouveau jeu qui mettra les joueurs au défi de préparer et de servir des plats dans le cadre d’un concours de cuisine au rythme effréné inspiré de l’émission télévisée de renommée mondiale. Les joueurs tenteront de démontrer leurs talents de cuisinier pour devenir le chef numéro un en affrontant d’autres joueurs du monde entier.

Apple fait savoir que le jeu aura le droit chaque semaine à de nouveaux événements avec des thèmes et saisons spécifiques pour avoir un renouvellement en permanence.

Le second jeu est Layton’s Mystery Journey+. Rejoignez Katrielle Layton au cœur de Londres, alors qu’elle se retrouve embarquée dans une quête décontractée, comique et déroutante, qui trouve son origine dans la recherche par la nouvelle héroïne de son père disparu, le professeur Hershel Layton. Vous serez transporté à travers les célèbres monuments de Londres, des Chambres du Parlement au Tower Bridge, en suivant Kat sur son fidèle vélo, résolvant les affaires les unes après les autres, jusqu’à ce qu’elle découvre involontairement la conspiration des millionnaires.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour MasterChef: Let’s Cook ou Layton’s Mystery Journey+ sur Apple Arcade.