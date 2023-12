Le catalogue d’Apple Arcade se réduit, à tel point que près de 20% des jeux ne sont plus disponibles depuis le lancement du service en 2019. Comme le note Factornews, il reste 281 jeux sur les 345 annoncés depuis le départ.

Des jeux en moins sur Apple Arcade

En soi, ce n’est pas réellement une surprise qu’un service d’abonnement perde des contenus. Dans le monde des jeux vidéo par exemple, le Xbox Game Pass perd (et ajoute) des jeux tous les mois. Si l’on parle de service comme Netflix, il y a là encore des ajouts et des retraits mensuels. Mais le problème avec Apple concerne la pratique et la communication.

Les abonnés à Apple Arcade ne sont pas prévenus quand tel ou tel jeu va quitter le catalogue. En plus, les joueurs découvrent que le jeu a disparu quand ils essaient de lancer une partie. Un message s’affiche leur indiquant que le titre n’est tout simplement plus disponible et donc plus jouable.

Il y a aussi le cas où des jeux ont existé sur Apple Arcade, ont disparu puis ne sont jamais revenus sur l’App Store ou une autre plateforme. Sur les 64 jeux retirés, seulement huit ont débarqué sur l’App Store, permettant aux joueurs de faire un achat et ainsi de continuer l’expérience.

Enfin, le dernier point concerne la qualité des jeux. Apple Arcade coûtait au départ 4,99€/mois. Le prix est passé à 6,99€/mois depuis octobre. Le problème est que le tarif augmente, mais la qualité des jeux ne suit pas. La plateforme propose la plupart du temps des jeux mobiles assez simples, où des parties de quelques minutes suffisent. En face, le Xbox Game Pass débute à 9,99€/mois et propose de nombreux jeux de qualité, dont des AAA dans le lot.