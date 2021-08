En voilà une bonne idée ! Otterbox vient de dévoiler un nouvel accessoire de manette Xbox pour les iPhone. Il ne s’agit pas cette fois d’une mini-manette adaptée mais d’un accessoire MagSafe permettant de positionner l’iPhone directement au dessus de la manette Xbox (One ou Series). Tellement pratique et bien vu qu’on se demande pourquoi personne n’y a pensé avant ! L’accessoire Mobile Gaming Clip for MagSafe est compatible avec les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max et sans aucun doute avec les futurs iPhone 13/13 Pro. A noter qu’une fois l’iPhone rattaché au clip MagSafe de l’accessoire, le degré d’inclinaison du mobile peut encore être modifié à loisir. Et comme décidément Otterbox a pensé à tout, l’accessoire est pliable.

Le Mobile Gaming Clip for MagSafe est proposé à la vente sur le site US d’Otterbox au prix de 39,95 dollars. L’accessoire n’est pas encore disponible sur le site français du fabricant, mais ça ne devrait pas trop tarder.