OtterBox, l’accessoiriste bien connu pour ses gamme d’étuis de protection pour iPhone, a dévoilé lors du CES de nouvelles coques en … « cuir de cactus » ! On se dit que le marketing a de beaux jours devant lui, même si Otterbox justifie cette dénomination étrange par l’aspect extérieur « cuir » de ces coques composées en majeure partie de cactus. Évidemment, le fabricant rappelle aussi à quel point le cactus est un « matériau » plus durable, voire éthique, sachant que cette plante nécessite moins de ressources en terre et en eau (pour sa production) que la production de cuir véritable. Le cuir de cactus des nouvelles coques Otterbox est composé de cactus nopal, ou « Figue de Barbarie ».

Les coques Symmetry Series Cactus d’Otterbox seraient plutôt douces au toucher, et offriraient le même niveau de protection contre les chocs que les autres coques Otterbox. Ces coques seraient en outre dotées de coins renforcés et de bords surélevés afin de protéger le bloc photo (protection DROP+). Comme quoi, il est possible de faire plus durable sans sacrifier le reste, un point que devrait méditer Apple après le lancement de ses coques végétales FineWoven assez décevantes. A noter enfin qu’Otterbox a aussi présenté des bracelets Apple Watch et un portefeuille MagSafe en cuir de cactus.

Les coques Symmetry Series Cactus d’Otterbox seront disponibles à la vente dans le courant du printemps prochain au prix de 60 dollars.