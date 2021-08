Tim Cook, qui se veut aux commandes d’Apple, a été le 8e patron le mieux payé aux États-Unis durant l’année 2020 selon Bloomberg. Il était à la deuxième place un an plus tôt. Deux autres vice-présidentes d’Apple sont également dans le classement.

Tim Cook a reçu 265,04 millions de dollars en 2020. Cela comprend principalement des récompenses sous forme d’actions Apple et un bonus comme les années précédentes. L’année précédente, le patron d’Apple avait eu une rémunération de 133,7 millions de dollars.

Le patron le mieux rémunéré en 2020 n’a été autre qu’Elon Musk, alias le dirigeant de Tesla. Sa rémunération a été de 6,66 milliards de dollars. Mais c’est sous forme d’actions pour la grande majorité. Le deuxième est Mike Pykosz, patron d’Oak Street Health (gestion de centres de soins) avec 568,44 millions de dollars. Le podium se termine avec Trevor Bezdek, patron de GoodRx Holdings (entreprise de santé) avec 497,84 millions de dollars.

Les autres cadres d’Apple sont Deidre O’Brien (vice-présidente chargée des Apple Store) avec 45,46 millions de dollars et Katherine Adams (avocate générale d’Apple) avec 45,44 millions de dollars. Les deux dirigeantes sont respectivement à la 93e et à la 96e place du classement. Elles sont également les 4e et 5e femmes cadres les mieux rémunérées aux États-Unis.