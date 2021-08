Apple TV+ renouvelle Physical pour une saison 2

Apple TV+ annonce une saison 2 pour Physical, la série avec Rose Byrne dans le rôle principal. Le service de streaming assure qu’il s’agit d’une « comédie à succès mondial », sans pour autant donner de chiffres.

Une saison 2 pour Physical sur Apple TV+

« Nous ne pourrions pas être plus fiers de présenter le point de vue singulier d’Annie Weisman sur cette histoire sombrement drôle, déchirante et audacieuse », a déclaré Michelle Lee, directrice de la programmation domestique d’Apple TV+. « Et puis, nous avons pu voir Rose Byrne habiter ce personnage incroyable, aux multiples facettes, et nous offrir un tour de force inoubliable. Nous avons été ravis de voir les spectateurs du monde entier tomber amoureux de cette série et se sentir vus par elle, et nous avons hâte que chacun puisse découvrir le prochain chapitre du voyage de Sheila vers l’autonomisation personnelle ».

Cette annonce de la saison 2 de Physical intervient 48 heures avant la diffusion du dernier épisode de la première saison sur Apple TV+. Apple fait comprendre que l’audience de la série a augmenté progressivement au fil des épisodes et des semaines (il y a un épisode par semaine).

Située dans le paradis idyllique mais fragile de la plage de San Diego ensoleillée des années 1980, Physical est une comédie noire d’une demi-heure par épisode qui suit Sheila Rubin (Rose Byrne), une femme au foyer apparemment dévouée et obéissante qui soutient la candidature de son mari, intelligent mais controversé, à l’Assemblée nationale. Mais derrière les portes closes, Sheila a sa propre vision de la vie, sombrement drôle, qu’elle laisse rarement voir au monde. Elle se bat également contre un ensemble complexe de démons personnels liés à l’image qu’elle a d’elle-même… jusqu’à ce qu’elle trouve une libération à travers la source la plus improbable : le monde de l’aérobic.

En plus de Rose Byrne, Physical met en vedette Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks, Ashley Liao et Geoffrey Arend.