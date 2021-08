Apple propose une deuxième bêta (build 4A362b) du firmware pour les AirPods Pro avec l’ajout de Conversation Boost. Il s’agit d’une fonctionnalité présentée par Apple lors de la WWDC en juin.

Conversation Boost est une fonctionnalité en lien avec iOS 15 qui utilise les micros des AirPods Pro pour se focaliser sur la voix de la personne qui parle et ainsi augmenter le volume de la voix pour cacher les bruits autour. Cela peut être pratique pour les personnes qui sont dans des zones bruyantes au moment d’appeler quelqu’un.

Il devient également possible d’ajuster le niveau de la réduction du bruit ambiant

La première bêta du firmware, qui a vu le jour le 21 juillet dernier, avait été l’occasion d’accueillir l’audio spatial au niveau des appels avec FaceTime et la réduction du bruit ambiant. On s’attendait aussi à avoir Conversation Boost, mais c’est seulement aujourd’hui avec la deuxième bêta du firmware pour les AirPods Pro

Apple propose dès maintenant la deuxième du firmware au téléchargement. Il s’agit toutefois d’un déploiement progressif, certains doivent donc attendre leur tour. Pour rappel, les bêtas pour les AirPods Pro sont réservées aux développeurs. Ils doivent installer un profil sur leur iPhone pour que les écouteurs changent de canal et puissent récupérer les pré-versions. Apple ne dit pas pour l’instant s’il y aura des bêtas publiques à l’avenir. Apple ne dit pas non plus que l’audio spatial sur FaceTime et Conversation Boost seront disponibles en version finale pour tous les utilisateurs.