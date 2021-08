Si les chargeurs sans fils se démocratisent depuis peu, on peut difficilement affirmer que ces accessoires postulent pour une compétition de design tant les formes et les matériaux se ressemblent. Le fabricant Moshi tente de joindre l’utile à l’agréable (aux yeux), le performant et le joli avec son double chargeur Qi Sette Q, et plus généralement sa gamme de chargeurs sans fils (Otto Q et Lounge Q). Nous avons eu le plaisir d’utiliser le Sette Q (et les autres chargeurs) durant quelques jours, alors on vous en glisse un petit mot :



Le Sette Q se présente sous la forme d’un rectangle aux bords très arrondis qui a un peu la forme d’un gros cigare aplati. Au delà de sa forme générale, somme toute assez classique pour un double chargeur, le design d’ensemble tente une approche « nordique », avec une sorte de revêtement en feutre gris du plus bel effet. Posé sur une table de chevet ou dans un coin de bureau, le Moshi Sette Q est plutôt élégant à vrai dire.

Le port USB-C du Sette Q se rattache à l’adaptateur d’alimentation, un adaptateur qu’il faudra bien choisir en fonction de ses besoins sachant que la puissance électrique garantit la recharge rapide. Moshi conseille de choisir « un adaptateur d’alimentation USB-C PD 3.0 de 30 W (15 V/2 A) pour une charge sans fil simultanée de deux appareils de 7,5 W chacun, ou avec un adaptateur de 45 W (15 V/3 A) pour une puissance maximale de 15 W chacun ». On note la présence à l’avant d’un port USB-A (5 W) qui pourra s’avérer fort pratique.

Du côté des performances, le Sette Q ne fait pas dans le détail et s’avère compatible avec le protocole EPP (Extended Power Profile) pour une charge sans fil rapide jusqu’à 15W. Avec un iPhone, il faut se contenter des 7W maximum prévus par Apple, ce qui fait que notre iPhone 12 Pro a mis tout de même largement plus de 3 heures pour être regonflé à bloc (contre un peu moins de 2 heures pour un mobile Android compatible avec la charge sans fil 15W). A noter que les boitiers de charge des AirPods peuvent aussi être rechargés sur le Sette Q.

Autre atout, le module Q-Coil, une invention brevetée de Moshi qui garantit une connexion sans fil au chargeur Qi même lorsque le smartphone dispose d’une coque de protection. La charge reste ainsi active jusqu’à 5mm d’épaisseur entre le Sette Q et le dos « nu » du smartphone.

➡️ La double Station sans fil Sette Q est disponible sur le site de Moshi à 109,95€ ou 101€ sur Amazon

L’Otto Q et le Lounge Q



Si le Sette Q est donc largement recommandable, on n’en oubliera pas pour autant deux autres accessoires sans fil du même fabricant qui sont tout aussi bien finis, et qui bénéficient de la même base technologique et du même design (protocole EPP, Module Q-Coil, charge rapide, revêtement gris de type « nordique »).

Le Lounge Q à gauche et l’Otto Q à droite

L’Otto Q est un petit module de charge sans fil que l’on pourra facilement emporter partout, et qui peut fournir une charge rapide jusqu’à 15 W.

Otto Q

Le Lounge Q permet de consulter son smartphone pendant la charge, et s’adapte facilement à la taille et à l’orientation du mobile (portrait, paysage) grace à son module de charge à hauteur réglable. Et bien sûr, la charge rapide EPP jusqu’à 15 W, le module Q-Coil et le revêtement gris nordique sont de rigueur. Une bien belle gamme d’accessoires.

Lounge Q

➡️ La Station Otto Q est disponible sur le site de Moshi à 44,95€

➡️ La Station Lounge Q est disponible sur le site de Moshi à 74,95€ ou 84€ sur Amazon

