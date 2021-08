De plus en plus d’utilisateurs se plaignent de problèmes au niveau d’iTunes Match, et ce depuis plusieurs semaines maintenant. Pour rappel, iTunes Match est le service d’Apple qui permet d’accéder à toute votre musique sur tous vos appareils, y compris aux morceaux importés à partir d’autres sources, comme des CD.

Les témoignages d’utilisateurs sur les forums d’Apple et Reddit font état qu’iTunes Match est devenu inutilisable. Certains essayent de mettre en ligne leurs musiques pour qu’elles soient accessibles sur tous les appareils, mais le processus se bloque. D’autres ont le message « Faire correspondre votre musique avec les chansons de l’iTunes Store » qui s’affiche et qui, là encore, se bloque.

Des utilisateurs ont décidé de créer le hashtag #iTunesMatchBroken sur Twitter pour essayer de collecter un maximum de témoignages. Ils déplorent le fait qu’Apple reste silencieux sur le sujet et laisse iTunes Match tel qu’il est. Certains ont contacté l’assistance d’Apple sur Twitter, mais elle assure qu’il n’y a aucun problème particulier au niveau du service et que les soucis viennent des appareils des utilisateurs.

iTunes Match est intégré dans Apple Music, mais il est également possible de prendre le service séparément. Il coûte dans ce cas 24,99€/an. Mais au vu des problèmes en ce moment, souscrire à ce service n’est pas forcément une bonne idée. Espérons qu’Apple corrige le tir assez rapidement.