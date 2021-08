Après un joli succès sur consoles et PC, My Time at Portia débarque enfin sur nos iPhone (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad). A la fois RPG, jeu de gestion de ville, jeu de farm, Sim Life, sans oublier pas mal de craft, de loot et des combats dans des donjons, My Time of Portia cumule les casquettes pour un résultat étonnamment cohérent et addictif. Plus de 50 PNJs vivent dans la petite cité de Portia, de quoi garantir son lot de quêtes annexes et de découvertes narratives. Notre héros ou héroïne pourra même se faire quelques amis parmi eux, voire des compagnons/compagnes de coeur (il est même possible de se marier et d’avoir des enfants !).

Rajoutez à ce gros mille-feuilles la recherche d’une civilisation disparue, des balades en montgolfière ou bien encore la possibilité de chevaucher des Alpagas, et vous aurez une petite idée, toute petite, de l’incroyable éventail d’activités qu’il est possible de faire à Portia. Sans être tout à fait au même niveau que la mouture PC/console, la réalisation de My Time of Portia est plus qu’honorable. Cette version mobile a même quelques atouts bien à elle, comme un mode auto-save (absent de la version console/PC), ou bien encore une interface nettement plus pratique pour la gestion des tâches ou des items. Plus que conseillé.