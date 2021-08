Grosse journée pour Apple Arcade, avec pas moins de trois nouveautés qui débarquent dans le service. On commence les festivités avec Monster Hunter Stories+ de Capcom, un RPG qui place le joueur dans la peau d’un chasseur dragons… que l’on pourra aussi chevaucher. De superbes graphismes cel shading et des combats au tour par tour vraiment prenants font de ce titre une variation particulièrement réussie de la franchise Monster Hunter. Le jeu était déjà sorti il y a plusieurs années sur iOS (adapté de la version 3DS), mais revient donc par la grande porte dans le service d’Apple.



On ne présente plus Super Stickman Golf 3, un jeu d’adresse aux graphismes minimalistes et au gameplay ultra addictif. Super Stickman Golf 3+ c’est le même, mais dans Apple Arcade. Avantage de cette version, « les joueurs ont automatiquement accès à toutes les fonctionnalités premium et au contenu habituellement payant ». Ca c’est de l’argument !



La dernière sortie du jour est Super Leap Day, un runner/platformer vertical absolument dément… et sans pitié. Le jeu est une version ++ du génial Leap Day du studio Nitrome, et s’adresse avant tout aux joueurs les plus coriaces et qui n’ont pas peur de la frustration du « die and retry ». Incidemment, l’humour est omniprésent et la direction artistique est un petit bijou dans le genre.