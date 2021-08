Mr. Corman, série produite, écrite, réalisée et interprétée par Joseph Gordon Levitt (Inception, Snowden) fait ses débuts dans Apple TV+. Cette série en 10 épisodes raconte la vie un peu tristounette de Josh Corman, un enseignant trentenaire qui a l’impression tenace d’être un peu passé à côté de sa vie… et d’une carrière d’artiste de rock. Pour ne rien arranger, Megan, l’ex-femme de Josh, a quitté la région, tout comme son ancien pote de fac Victor (Arthur Castro). Josh se retrouve donc seul, déprimé et en manque de confiance, mais le destin (et surtout des rencontres singulières) va bientôt chambouler ce quotidien assez morne.

Les deux premiers épisodes de la série, Bonne Chance et Pas de Panique, sont disponibles dès aujourd’hui dans Apple TV+. Chaque épisode dure entre 30 et 35 minutes environ. Les prochains épisodes seront diffusés un par un chaque vendredi.