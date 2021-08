Washington a réellement envie que les adolescents se fassent vacciner et a donc décidé de leur offrir des AirPods. Ils participent également à un concours où il est possible de repartir avec une bourse d’études de 25 000 dollars, un iPad et un casque. Cela concerne les jeunes de 12 à 17 ans qui reçoivent la première dose de vaccin contre le Covid-19.

Il y a trois conditions pour que les jeunes de Washington puissent obtenir les AirPods avec le vaccin : il doit s’agir de la première injection, il faut être accompagné par un parent ou tuteur légal, et il faut apporter un document comme une carte scolaire. Ce sont les parents accompagnant les jeunes qui récupéreront les cadeaux.

Voici le tweet de Muriel Bowser, la maire du district de Columbia, évoquant les AirPods offerts :

Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at:

📍Brookland MS

📍Sousa MS

📍Johnson MS

Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a:

💸$25,000 scholarship

📱iPad and headphones#TakeTheShotDC pic.twitter.com/BIAH7Hgs7m

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 7, 2021